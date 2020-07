Treinverkeer tussen Utrecht en Den Bosch weer opgepakt na storing

Mengt Brabant zich in Amerikaan­se verkiezin­gen? PVV meent van wel: ‘Onwense­lijk’

18:25 DEN BOSCH - Twee Bossche filmmakers bieden muzikanten een podium om een eind te maken aan het presidentschap van Donald Trump. Dat David Grover en Frank van Osch voor hun project Trumped by Music steun krijgen van de provincie is tegen het zere been van de PVV in Brabant. ,,Dit is geen kunst, dit is politiek.”