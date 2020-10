Trekt de bruidsschat van Helvoirt Vught volgend jaar uit het slop?

Een 'moetje’

De oppositiepartijen CDA, D66 en SP maken zich grote zorgen over de enorme schuldenlast van Vught. ,,Dit is de laatste begroting van deze coalitie", aldus CDA-er Rutger Jans. ,,Deze begroting wordt het startpunt voor het nieuwe college en de nieuwe coalitie. En wat een uitgangspositie. Maar niet heus. Dit is een dramatische begroting. Een schuld in 2021 van 110 miljoen euro is torenhoog, onverantwoord hoog wat het CDA betreft. En in de jaren daarna gaat die schuld nauwelijks omlaag. Al die miljoenen, die zullen moeten worden terugbetaald en kunnen niet worden gebruikt voor publieke voorzieningen, sportverenigingen of onze eigen wegen en straten.”