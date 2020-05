Trike rijdt ‘met hoge snelheid’ door binnenstad Den Bosch, bestuurder beboet

Corona nekt Bossche kermis, Turbo Po­lyp-baas: ‘We hebben het allemaal heel erg moeilijk’

8:02 DEN BOSCH - Vanuit het reuzenrad genieten van het uitzicht op Den Bosch. Jezelf laten lanceren in de bungee katapult. Dat was in augustus de bedoeling op de Bossche kermis. Maar door corona is het uit met de (voor)pret. ,,Er worden enorme offers van de kermisbranche gevraagd’’, zegt Hans van Tol die voor de dertigste keer met zijn Turbo Polyp naar Den Bosch zou komen.