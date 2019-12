Trio van middelbare school Rosmalen wint Bossche Onderwijs Innovatieprijs

De eerste prijs is een uitbreidingsset van BYOR (Build Your Own Robot) waarmee alle leerlingen van de school in het voortgezet speciaal onderwijs aan de slag kunnen. Met het systeem kun je bijvoorbeeld robots maken van melkpakken. De tweede prijs ging naar Kindcentrum De Hoven in Rosmalen. Leerlingen van groep 3 en 4 bouwden een ontwerp voor een stoombootrobot.