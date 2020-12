Troost vinden in de tijdelijkheid, omringd door de dood, schedels en begraafplaatsen

Terug in de tijd. Eind jaren zestig woont de familie Claassen in een portiekwoning in Boschveld, achter station Den Bosch. Een echtpaar met vier jongens. Vader is storingsmonteur bij elektriciteitsbedrijf PNEM, moeder is vooral moeder. Klokslag drie uur staan thee en biscuitjes klaar. Rust, reinheid en regelmaat domineren het protestantse gezin. Henk: Aan tafel mocht je tijdens het eten niet praten. ,,Op zondag mocht je geen lekke band plakken." In het gezin zit evenmin veel lucht. Henk herinnert zich de bedrukte sfeer en de emotionele armoe.