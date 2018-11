Troostrijke talkshow met Patrick Kuis en Hans Tervoort in de Verkade

De Laatste Dagen is een talkshow op dinsdag 11 december vanaf 20.30 uur in de Verkadefabriek in Den Bosch. Presentatoren Theo Verbruggen (verslaggever NOS) en Theo van de Zande (redacteur Brabant Dagblad) gaan in gesprek met onder andere voormalig priester Patrick Kuis over de betekenis van afscheidsceremonies die hij begeleidt en over zijn nieuwe leven.