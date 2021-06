Trossen los en varen maar, Den Bosch mag weer de Binnendieze op

Wapens? Politie Den Bosch laat ze je straffe­loos inleveren

9 juni DEN BOSCH - ‘Den Bosch ontwapent’. Onder dat motto houdt de gemeente Den Bosch in samenwerking met de politie, Halt en jongerenorganisatie PowerUp073 een wapeninleveractie. De (steek)wapens kunnen van 14 tot en met 18 juni anoniem worden ingeleverd in een container die in het politiebureau aan de Bossche Vogelstraat staat. Inleveren kan ook op andere locaties.