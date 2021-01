Trouwen voelde als vrijheid voor diamanten paar uit Den Bosch

DEN BOSCH - Joke Brouwer was nog geen twintig jaar oud toen ze Koos Blummel ontmoette tijdens een avondje dansen. Hij was anders, kwam niet uit de buurt. Hij had iets speciaals en daar wilde ze meer van weten. Ze had op dat moment nog geen idee dat deze man de rest van haar leven aan haar zijde zou staan. Nu weet ze wel beter. Het echtpaar viert op 14 januari zijn diamanten huwelijksjubileum.

Koos (89) komt uit een gezin van acht kinderen, vier jongens en vier meiden. Hij groeide op in de velden tussen Sint-Michielsgestel en Schijndel. Joke (80) kwam ter wereld in een gezin van vijftien kinderen. Het grootste deel van haar jeugd bracht ze door in Den Bosch, zowel op de Oostwal als in de Vogelwijk.

Na de eerste ontmoeting zagen Koos en Joke elkaar steeds vaker. Koos kwam regelmatig met zijn scooter naar Den Bosch om Joke te zien. Maar omdat afspreken niet zo gemakkelijk ging in die tijd, was Joke ontzettend blij toen ze gingen trouwen. Dat gaf haar eindelijk de vrijheid om samen te zijn en niet meer te hoeven zorgen in het ouderlijk huis.

Verhuizingen

De eerste jaren van hun huwelijk woonden ze in Gestel bij een zus van Koos en daarna in Schijndel, in een huisje van Jansen de Wit, waar Koos destijds werkte. Joke zat veel thuis en voelde zich - zeker toen de kinderen eenmaal geboren waren - vaak eenzaam. Ze had heimwee naar Den Bosch, naar de stad en naar haar familie. En dus pakten ze hun koffers en verhuisden ze. Eerst naar Orthen, later naar de Van Broeckhovenlaan waar ze vandaag de dag nog steeds met heel veel plezier wonen. Joke is niet van plan hier ooit nog weg te gaan. En Koos dus ook niet.

Quote Opa en oma genieten met volle teugen Alex Blummel

De kost werd door Koos verdiend als timmerman. Dat werk heeft hij jarenlang gedaan, maar toen hij last kreeg van zijn schouder en hij zijn vak daardoor niet meer uit kon oefenen, ging hij als manusje-van-alles aan de slag bij de GGD. Het echtpaar heeft er alles aan gedaan om hun zonen een goede toekomst te kunnen geven. De jongste woont al bijna tien jaar in dezelfde straat en zien ze nog regelmatig. De oudste, woonachtig in Berlicum, brengt in het weekend vaak een bezoekje. Het gezin is erg hecht. En die band werd alleen nog maar sterker met de komst van de kleinkinderen. ,,Moeder had het nooit voor mogelijk gehouden, ze was immers al 34 toen haar oudste zoon werd geboren, maar ze heeft er inmiddels negen", zegt zoon Alex. ,,De oudste is zestien, de jongsten zijn zeven. Ze zien elkaar met regelmaat, zijn met elkaar vergroeid. Opa en oma genieten hier met volle teugen van."