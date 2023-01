Trucker die Bossche Melissa (29) doodreed op vluchtstrook A2 krijgt taakstraf

De 45-jarige trucker die in januari 2021 een dodelijk ongeval veroorzaakte op de A2 waarbij Melissa van Roosmalen overleed, is door de rechtbank Midden-Nederland veroordeeld tot een taakstraf van 240 uur. Daarnaast legt de rechtbank hem een rijontzegging op van twee jaar, waarvan één jaar voorwaardelijk.

Bij het ongeval raakte de broer van Melissa (29) - oud-wereldkampioen kickboksen Robin van Roosmalen - dermate zwaar gewond dat zijn carierre als topsporter voorbij is.

Het vonnis valt lager uit dan de openbaar aanklager had geëist: een jaar celstraf plus een rijontzegging van vier jaar. De rechtbank oordeelde dat de trucker een dodelijk verkeersongeval had veroorzaakt door ‘onoplettend en onvoorzichtig rijdgedrag’. Het OM ging uit van een zwaardere kwalificatie van de wegen en verkeerswet: zéér onoplettend rijgedrag. De rechtbank nam als verzwarende factor mee dat de Utrechter beroepschauffeur is van wie extra oplettendheid mag worden verwacht. ,,Er was sprake van meer dan een enkel moment van onoplettendheid.’’

Op de vluchtstrook

Melissa reed op 13 januari 2021 over de A2 bij Nieuwegein toen haar Fiat kuren vertoonde. Naast haar zat haar broer Robin van Roosmalen. Broer en zus besloten dat het beter was hun wagen op de vluchtstrook te parkeren. Omdat ze op de ANWB moesten wachten, besloten ze in het gras te wachten.

Ze hadden die dag geen jassen meegenomen, waarop Melissa besloot toch in de auto te gaan zitten. Ze delen hun wachtmoment op sociale media, niet wetende welke tragedie hen te wachten staat. Ineens was daar die vrachtwagen die vol op hun auto klapte. De chauffeur had de Fiat, die met waarschuwingslichten op de vluchtstrook stond, pas opgemerkt toen het al te laat was.

Geen drank, drugs of telefoon

Melissa overleed, Robin raakte zwaargewond. Hij brak zijn rug en bekken. Het zou het begin van het einde van zijn topsportcarrière betekenen. De trucker, een 45-jarige Utrechter, werd aangehouden. Hij reed meterslang over de vluchtstrook en zag de pechauto met daarin Melissa compleet over het hoofd. Hoe dat kon gebeuren werd bij politieverhoren niet duidelijk. De verdachte El Housine J. maakte ook op zitting bij de rechtbank duidelijk dat hij het echt niet wist.

Nee, hij zat niet te bellen of te appen. Nee, hij keek geen film. Nee, hij was nergens door afgeleid. Nee, hij had geen drank op of drugs gebruikt. Hij remde toen het te laat was, Melissa compleet kansloos latende. Hij betuigde spijt. En hoorde snikkend aan hoe het Openbaar Ministerie één jaar cel eiste plus een rijontzegging van vier jaar.

De openbaar aanklager was stellig: de Utrechter reed geruime tijd over de vluchtstrook. Remde te laat. ,,Verdachte heeft het ongeluk veroorzaakt door zeer onvoorzichtig en zeer onoplettend rijgedrag. Hij heeft een hoge mate van schuld aan de dood van de jonge vrouw en de ernstige verwondingen van haar broer.’’

Bewonderenswaardige reactie broer

In het vonnis stond de rechtbank uitgebreid stil bij het leed dat de nabestaanden is aangedaan. Dat Robin van Roosmalen op zitting aangaf dat wat hem betreft de man die zijn zus doodreed niet de cel in hoefde, werd geprezen. ,,De mate waarin hij zich kan verplaatsen in de verdachte – die spijt heeft betuigd – is bewonderenswaardig.’’

Van Roosmalen gaf wel aan er moeite mee te hebben dat de Utrecht van plan is als taxichauffeur weer de weg op te gaan.

