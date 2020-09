‘Tuig, aso’s, hufters’ met vuurwerk aanpakken in Den Bosch, maar verbod zit er niet in

DEN BOSCH - Keihard optreden tegen vuurwerkhufters in Den Bosch, maar hoe doe je dat? ,,Afgelopen jaar zijn in Empel twee olievaten vol chemische spullen aangestoken, het waren bommen. Dan vraag ik mij af: wat beweegt iemand om zo te spelen met de eigen veiligheid en die van anderen? Hoe halen ze in hun kop? Dan heb je geen boodschap aan de samenleving. En pas op: ik heb het in dit geval niet over jongeren, de gemiddelde leeftijd was 33 jaar.’’