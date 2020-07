‘Tuinhuis’ van Vicki Brownhuis in Den Bosch met militaire tradities geopend: ‘Zo dat is een pittige in de ochtend’

DEN BOSCH - ‘Wij dragen ’n jas met goudgehelmde knopen, de pikhouweel is ons niet bekend’, klinkt het in het Vicki Brownhuis in Den Bosch.

Militairen van het opleidings- en trainingscentrum van de genie in Vught zongen gisteren met vrijwilligers van het inloophuis voor mensen die met kanker te maken hebben of hebben gehad ‘Het Mineurslied’ van het Regiment Genietroepen. Daarna sloegen de meesten in één teug een glas brandewijn achterover. ,,Zo, dat is een pittige in de ochtend!”

‘Tuinhuis’ voor overbodige spullen

Volledig scherm Coördinator Barbara van der Meulen opent het nieuwe huisje. Kolonel Burg Valk kijkt toe. © Peter de Bruijn Tien genisten in opleiding bouwden voor de stichting een ‘tuinhuisje’ waar spullen als een tafeltennistafel, een biljart of extra stoelen die in de weg staan, kunnen worden opgeborgen. De sleutel werd op een bij de genietroepen eeuwenoude traditionele manier met zang en een beetje alcohol overhandigd.

Rustige huiskamersfeer

,,We barstten uit onze voegen”, legt coördinator Barbara van der Meulen van het inloophuis uit. ,,We hebben zo’n zesduizend contactmomenten in een jaar. We willen onze gasten in een rustige huiskamersfeer ontvangen; in een warm bad, zeg maar. ,,Dan moeten er geen spullen rondslingeren.”

Soldaten eerste klas Leendert, Joey en Ivo hebben de opslagruimte met enkele andere genisten in opleiding gebouwd.

,,Met alle liefde en plezier”, volgens Ivo Meliono uit Lith. ,,Kanker; er ging meteen een belletje rinkelen. Mijn opa is ook aan die ziekte overleden.”

,,We hebben veel geleerd”, vult Leendert Dieleman uit Kapelle aan. ,,Je bent extra trots op je werk omdat dit huisje blijft staan. Bij de genie in Vught bouwen we in een hal, maar moeten onze bouwsels weer tegen de vlakte. Dit is echt.”

Win-win situatie

Volgens commandant kolonel Burg Valk is het een ‘win-win situatie’. ,,Het Vicki Brownhuis - oneerbiedig gezegd - een fantastisch materiaalhok en wij in Vught een mooi leerproject.”