TuinIdee in Brabanthallen rekent op 25.000 bezoekers: Wat is er te doen?

19:34 DEN BOSCH - Bijna iedere stapavond blijven er wel jassen achter op de kapstok of over een barkruk in een café. Jeroen Gruijt, mede-eigenaar van het Bossche café Reinders, vult er in een jaar met gemak 25 vuilniszakken mee. Hij haakt nu in op een oproep om de kleding beschikbaar te stellen aan Quiet Den Bosch dat de jassen op Valentijnsdag (14 februari) aan minderbedeelden geeft.