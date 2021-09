TV-programma De Slechtste Chauffeur Van Nederland maakt Bossche straten onveilig

Dat hadden de makers van het tv-programma De Slechtste Chauffeur Van Nederland ook in de gaten. In dat programma nemen verschillende wegpiraten aan deel. Zij krijgen de kans om hun belabberde rijvaardigheden te verbeteren. En waar kan dat beter dan in Den Bosch? Maandag reden kandidaten rond in de stad. Zo mocht een deelnemer proberen de brug in de Zuster van Orthenpoort over te steken. Dat lukte niet helemaal, want de auto stond er vast.