Tv-psycholoog Saskia Geraerts: ‘We jutten elkaar te veel op’

Het Gasthuis­kwar­tier: De verleiding moet nog komen

10:33 DEN BOSCH - Internationaal vermaarde stedenbouwkundigen uit Antwerpen, Barcelona en Parijs mochten in de periode 2002-2007 hun licht laten schijnen over een uniek vijf hectare groot stukje in de Bossche binnenstad. Het Groot Ziekengasthuis ging plat en in die tijd reikten de meest innovatieve ideeën tot aan de Bossche hemel.