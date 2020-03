TV73 ook met Ongehoord Nederland-plopkap de straten op: ‘Als het niet goed is, zenden we het niet uit’

Ongehoord Nederland (ON) is opgericht door journalist Arnold Karskens, voormalig VVD-Kamerlid Ybeltje Berckmoes en publicist Joost Niemöller. De omroep wil bij de NPO aansluiten, maar de peildatum voor aspirantomroepen met minimaal 50.000 leden werd in 2019 verschoven naar eind 2020. En dus zou ON een jaartje moeten wachten met de grootse plannen. Tót er een mailtje van Nol Roos van de Bossche zender TV73 in de inbox van ON verscheen. Of TV73 en ON niet samen konden werken?