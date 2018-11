Tweakers Gaming Live: jong en oud delen passie voor games in de Brabanthallen

Vandaag uitspraak in zaak dodelijke schietpar­tij bij beachclub Aquabest

8:47 DEN BOSCH - In opnieuw een speciale zitting van de Bossche rechtbank in de extra-beveiligde zaal op Schiphol wordt om half elf vanochtend het vonnis voorgelezen van Toon N. Tegen hem is 16 jaar cel geëist wegens de dodelijke schoten die november vorig jaar klonken op het salsafeest in Aquabest.