Twee auto's volledig verwoest door brand in Den Bosch

De brand ontstond rond 06.15 uur in een van de voertuigen en sloeg over. De brandweer had de brand snel onder controle, maar kon niet voorkomen dat de auto's verwoest werden. Omliggende auto's raakten beschadigd door de hitte.

De politie onderzoekt de zaak en kijkt of er sprake is van brandstichting.

Eerder in de nieuwjaarsnacht was er een autobrand aan de Sekretaris Wagemakersstraat in Empel en ook brandde in de wijk Hambaken een bestelbus uit.