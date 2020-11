Twee auto's zwaar beschadigd geraakt in Den Bosch

Tanja en Gerrie waren nét getrouwd. En toen dat gruwelijke ongeluk...

15 november BERLICUM - Een bruiloft, een ongeluk, een begrafenis. Dat klinkt als een slechte film, maar in Berlicum gebeurde het in het echt. Jeroen Hoogerwerf verloor zo zijn zus en zwager. 27 jaar later is er een prentenboek: Mijn zusje en ik.