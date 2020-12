Twee Bossche fietsenstallingen en twee transferia dicht, gemeente haalt ook openbare toiletten weg

Oud-verzorger en fysiothera­peut Piet Hellemons (87) van Nederlands elftal overleden

15 december DEN BOSCH - Fysiotherapeut Piet Hellemons (87) uit Den Bosch is maandag overleden. Hellemons was een van de eerste fysiotherapeuten in Den Bosch. Hij begon met zijn praktijk in de binnenstad en verhuisde vervolgens naar de Van Noremborghstraat in de wijk De Muntel.