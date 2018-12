Twee Bosschenaren aangehouden voor diefstal van 10.000 kratten

Douchen bij de vrouwen, slapen met een jas aan: gebreken studenten­flat Zuider­schans stapelen zich op

9:30 Do 6 dec. Het is soms zo koud op zijn kamer, dat de Fin Solomon Luome met een spijkerbroek en een jas aan in bed gaat liggen. En met hem zijn de vele studenten in het complex alle gebreken - geen water, kapotte douches, geen verwarming - meer dan zat. ,,Op onze klachten horen we niets.”