Twee doden door ongeluk op de A59 bij Rosmalen, weg dicht richting Oss

Rond 05.30 uur kwam een melding binnen van een ongeluk op de A59. Een auto was bij de afrit Rosmalen van de weg geraakt en tegen een pijler van de matrixborden aangereden. Daarna is het voertuig in brand gevlogen.



De hulpdiensten, waaronder de brandweer en de politie, rukten massaal uit. De politie liet even later weten dat twee mensen in de auto zaten. Zij hebben het ongeluk niet overleefd. Een getuige van het ongeluk heeft nog geprobeerd om de mensen uit de auto te redden, maar dat was door de vlammen onmogelijk.



Volgens de politie zijn voor zover bekend geen andere voertuigen bij het ongeluk betrokken. Ook raakte buiten de inzittenden niemand gewond.