Twee drugsdealers opgepakt en hennepkwekerij opgerold tijdens drugsactie in Den Bosch

Agenten hielden een auto in de gaten, waarvan het vermoeden bestond dat de inzittenden mogelijk in drugs handelden. Ze zagen dat de inzittenden op meerdere plaatsen in Den Bosch iets kochten. Daarna volgden ze de auto naar Veghel. Daar reden de agenten de auto op de Donauring klem en werden de auto en inzittenden gecontroleerd.