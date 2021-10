Twee extra bushaltes voor Groote Wielen

De wijk de Groote Wielen telt een aantal bushaltes voor de Stadslijn 4, maar juist aan de zuidwestkant niet. ,,We vinden het belangrijk onze inwoners goed te voorzien van openbaar vervoer. We zien in de Groote Wielen dat de westzijde van de wijk nog niet goed wordt bediend. Daarom is een bushalte op de kruising bij de Groote Wielenlaan/Blauwe Sluisweg nodig", zegt een woordvoerder van de gemeente.

Buslijn 4 had nu tussen de halte Brabantpoort en de Lunersingel geen enkele halte. In december 2019 had Arriva een paar extra haltes in gebruik genomen aan de Lunersingel en Meander, dicht bij de basisschool. De bus rijdt daarna via een snelle route verder via de wijk naar het centrum en station van Rosmalen.

Overleg Arriva en politie

De locatie voor de nieuwe haltes zijn in overleg met vervoersmaatschappij Arriva en de politie gekozen. Om voldoende ruimte te krijgen voor de haltes wordt het aantal rijstroken noordelijk van de rotonde, in de Blauwe Sluisweg, verminderd van twee naar één per rijrichting. ,,Natuurlijk hebben we hiervoor eerst berekeningen gemaakt. En daaruit blijkt dat de rotonde ook na deze aanpassing goed blijft functioneren", zegt de woordvoerder.

Het besluit om de in- en uitvoegstroken bij de rotonde te verminderen is nu door de gemeente gepubliceerd. Als er geen bezwaren tegen worden ingediend, kan de gemeente de haltes laten aanleggen.

Volledig scherm De dubbele stroken worden versmald zodat aan weerszijden ruimte voor haltes ontstaat. © Google