Twee FC Den Bosch-supporters herkenbaar in beeld gebracht na racisme-rel

10 december CROMVOIRT - In Cromvoirt is woensdagavond een drugsafvaldumping gedaan. Aan het Pepereind trof een voorbijganger lekkende en rokende vaten aan. Het ging in totaal om tien grote vaten van ongeveer 200 liter en een aantal kleinere vaten met een inhoud van ongeveer twintig liter.