Twee gestolen scooters en een doos met hennep in de garage; hoe leg je dat uit?

DEN BOSCH - De Bosschenaar (40) had iets uit te leggen toen agenten begin dit jaar een kilo hennep vonden in een door hem gehuurde garagebox. En hoe zat het met de twee gestolen scooters die in de garage stonden. De man deed bij de politie nauwelijks zijn mond open. En hoe zou het gaan bij politierechter A. Bernsen?

,,Wilt u er iets over zeggen?’’, vraagt de rechter nadat de Bosschenaar tegenover haar is gaan zitten. ,,Niks’’, is het antwoord. En daarna zegt hij ‘is goed’, als de rechter aankondigt om ‘de stukken’ te bespreken. Daarna duurt het niet lang of de man reageert met meer woorden.

Scooter zonder contactslot

Een agent zag hem voorbij rijden op een grijze scooter waarvan de vereiste kentekenplaat ontbrak. Even later zag de agent dat hij de scooter in een garagebox vlakbij de Bossche Gestelseweg wilde stallen. In de stalling stond een witte scooter waarvan het contactslot ontbrak. De Bosschenaar had geen papieren om te laten zien dat hij de eigenaar was. En was ook nog een halfgeopende doos die was gevuld met zakjes hennep.

De precieze afkomst van de hennep was niet duidelijk. Maar het duurde niet lang of de politie ontdekte dat de grijze scooter in februari in Den Bosch was gestolen. Dat gebeurde een paar dagen later ook met het witte exemplaar.

Drie dagen cel

Na drie dagen cel werd de politie nauwelijks iets wijzer van de Bosschenaar. Maar nu hij wil de rechter wel vertellen hoe het zit. Een man had hem gevraagd een van de scooters op te knappen. Het andere exemplaar stond er ook voor onderhoud.

Als de rechter vraagt om welke man het precies gaat, is de Bosschenaar onduidelijk. Het gaat om ‘een vriend, van een vriend’. Of hij een naam wil noemen? ,,Nee, want het is niet zo’n fijn mannetje’’, zegt de Bosschenaar.

De rechter vertelt dat de verklaring van de man behoorlijk afwijkt van wat hij zijn vrouw zou hebben verteld. ,,Volgens haar heeft u verteld dat de scooters door u zijn gekocht via Marktplaats’’, zegt de rechter. ,,Dat heeft ze dan verkeerd begrepen’’, benadrukt de Bosschenaar.

Doos met hennep

En hoe zit het met de hennep? Die zegt de man nooit te hebben gezien. ,,Misschien heeft iemand de doos daar verstopt toen ik buiten bezig was’’, zegt hij.

Nadat de rechter vertelt dat de man vorig jaar een boete heeft gekregen voor dierstal is het tijd voor de persoonlijke omstandigheden. ,,Het gaat lekker’’, zegt hij hierover.

De officier van justitie zegt de verklaringen van de man niet te geloven. Zij eist 120 uur taakstraf. Daar gaan zes uur vanaf omdat hij na de aanhouding drie dagen in de cel heeft gezeten.