Twee granaten uit Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht in Vinkel

Vanmiddag rond 17.00 uur bracht de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EO) in een weiland aan de Van Rijckevorselweg in Vinkel twee granaten uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing. Nog bijna dagelijks worden er explosieven uit de oorlog gevonden. Soms gaat het om losse projectielen, maar soms ook om munitie van neergestorte vliegtuigen. De EOD zorgt dan dat deze onschadelijk worden gemaakt.

,,We hebben hier een 75mm Amerikaanse brisantgranaat die gevonden is in Maren-Kessel. En een iets kleinere Duitse brisant-pantsergranaat die hier in Vinkel tijdens het aardappelrooien naar boven kwam”, zegt iemand van de EOD. ,,Dit was de zesde melding die we vandaag kregen.”