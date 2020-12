Twee handelaren opgepakt voor verkopen zwaar illegaal vuurwerk in Rosmalen en Berghem

Agenten kwamen de verdachten op het spoor dankzij speurwerk op het internet. Eén van de vuurwerkverkopers is een 26-jarige man uit Lith. Hij werd twee dagen voor kerst rond 12.00 uur aan de Osseweg in Berghem door de politie betrapt op het verkopen van vuurwerk. Of althans een poging daartoe. Hij had 300 cobra's op zak, die allemaal in beslag zijn genomen. Ook had hij een busje pepperspray bij zich. De man is aangehouden.

Drie uur later was het weer raak, dit keer aan De Hoge Schans in Rosmalen. Ook hier was iemand bezig met het verhandelen van vuurwerk. De verdachte, een 35-jarige man uit Den Bosch, was in het bezit van 300 cobra's. In zijn woning zijn later nog eens 1000 nitraten gevonden.