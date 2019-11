Twee inbraken bij ondernemers aan Moleneindplein in Vught

Stakers KC Meander Den Bosch krijgen nu al steun van hun leerlingen

16:27 DEN BOSCH - ‘Ik ben GEEN toprioriteit’. Het zinnetje mét de bewuste spelfout van Arjen Lubach, dat onder meer een satirische reactie is op het lerarentekort en zondag na de uitzending van zijn wekelijkse programma viral ging, prijkte dinsdag op de T-shirts van de leerlingen van KC Meander. De nietsvermoedende leerkrachten, in hun gedachten al min of meer bij de landelijke onderwijsstaking van woensdag, waren aangenaam verrast door de steunbetuiging, georganiseerd door enkele ouders.