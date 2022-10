Twee mannen (37) uit Den Bosch en Vlijmen aangehouden voor rellen na FC Den Bosch - TOP Oss

Buurtbewo­ners herdenken vrouw (82) die omkwam bij brand in Vught: ‘Oma Veeg mag niet vergeten worden’

VUGHT - ‘Bedankt oma Veeg’, ‘Rust Zacht’ en ‘Geschrokken!’ Hoewel er nauwelijks contact was met de 82-jarige vrouw die maandag om het leven kwam bij een brand in haar woning in Vught, brengen buurtbewoners bij het hek een laatste groet.

7 oktober