Twee mannen aangehouden voor winkeldiefstal centrum Den Bosch

Langere Parallel­weg en Vogel­straat niet meer nodig

28 maart DEN BOSCH - Het is nog niet zo slecht gesteld met de verschillende wegen in Den Bosch, maar om in de toekomst ook bereikbaar te zijn heeft de gemeente een groot aantal maatregelen aangekondigd. Veel van die maatregelen zijn de afgelopen tijd al in gang gezet, nieuw is dat in het centrum nadrukkelijk gekeken gaat worden naar onder meer nieuwe (fiets)parkeerplekken, ruimte voor deelauto’s of groen. Meer opvallend: (oude) plannen om de Parallelweg en de Vogelstraat richting A59 door te trekken zijn van de baan.