Twee mannen beledigen BOA's en slaan zakcomputer uit de handen in Den Bosch

Lopers Company stopt na 31 jaar in Den Bosch, met pijn in het hart

13:52 Di 20 aug. Na 31 jaar stopt hardloopwinkel de Lopers Company. Het pand is verkocht en de nieuwe eigenaar heeft het huurcontract met de sportzaak opgezegd. ,,Het is heel jammer, want sport is mijn leven", reageert eigenaar Jan Struycken.