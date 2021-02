Twee ongevallen op A59 bij Den Bosch zorgen voor flinke vertraging

NS sluit loketten op station in Den Bosch: ‘Onvoldoen­de belangstel­ling’

24 februari DEN BOSCH - Het einde is in zicht voor de tickets- en servicewinkel in het station in Den Bosch waar medewerkers onder meer kaartjes verkopen en reisvragen beantwoorden. Kaartjes zijn al jarenlang te koop bij kaartautomaten of online en telefonisch.