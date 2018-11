Twee raadsleden Bossche Volkspartij gaan verder onder nieuwe naam

,,Er is een verschil van inzicht over de te varen koers’', verklaart oud-raadslid Patrick Schellings die met beide raadsleden overstapt naar de nieuwe partij. ,,Let op: er is geen ruzie met Nol, maar hij is de BVP.”

Nol Roos, oprichter, fractievoorzitter en hét gezicht van de Bossche Volkspartij (BVP), stopte per 1 november als raadslid in Den Bosch, zo maakte hij eerder bekend. Hij verhuist zijn gezin achterna naar Boxtel, waar zijn dochter eigenaar is van Eeterij Dennenoord op het gelijknamige recreatiepark.

Roos kwam met zijn BVP vier jaar geleden vanuit het niets met drie zetels in de raad. Bij de verkiezingen in maart van dit jaar leverde de partij één zetel in, op nog geen honderd stemmen wist de BVP de derde zetel niet te behouden.