Twee restaurants en hotel The Stamp open, nu de tijd van disco's als Galaxy en Drie Gezusters voorbij is

Do 22 aug. Gasten die nu binnenwandelen zeggen het vaak genoeg tegen bedrijfsleider Marloes van Beekveld. ‘Daar heb ik nog gezoend met de buurman’ of ‘op die trap zijn wij getrouwd’. Na vier jaar kunnen mensen eindelijk weer naar binnen in het pand waar ooit Galaxy en De Drie Gezusters zat, nu daar The Stamp open is.

Volledig scherm Hotel en restaurant The Stamp in de Karrenstraat © Bart Gotink/BD

Door Bart Gotink

Want dat grote en roemruchte pand aan de Karrenstraat opent volgende week weer officieel, na vier jaar verbouwen. Liefst twee restaurants met in totaal tussen de tweehonderd en driehonderd stoelen staan er in het pand, waarin ook 25 hotelkamers gevestigd zijn.

Een aantal kenmerkende elementen uit de tijd dat er nog een disco en club zat, zijn met opzet bewaard gebleven, vertelt Marloes van Beekveld die leiding geeft over het hoteldeel van The Stamp. Ze wijst bijvoorbeeld op de ‘prachtige schouw’. ,,En deze bar zat er in de tijd van de Drie Gezusters ook al in”, vertelt Van Beekveld. Net als de grote trap bij binnenkomst, waar men vroeger vanaf de eerste verdieping op de dansvloer keek.

Maar de tijd van grote discotheken ging voorbij, al probeerden zovelen het nog. De Galaxy opende in 1978 en was in de jaren tachtig dé disco van Den Bosch, maar sloot definitief in 2002. Daarna kwam opvolger De Drie Gezusters, maar deze zaak ging al in 2010 failliet. Club Eivissa probeerde het nog in 2011, maar ook die zaak ging drie jaar later dicht. Een disco met zoveel vierkante meters dat er in totaal liefst 1200 mensen in pasten, bleek simpelweg niet meer uit te baten.

Nu is het roer dus definitief om. Geen dansvloer meer, maar een groot restaurant en een hotel. Al zijn ook die plannen de afgelopen jaren genoeg gewijzigd. ,,De bedoeling was eigenlijk om een grote vestiging van sushirestaurant Lounge8 te vestigen in het pand, maar gaandeweg hebben we besloten dat Den Bosch daar geen behoefte aan had”, vertelt Van Beekveld. De slechte staat van het gebouw zorgde er bovendien voor dat alles langer duurde dan gepland.

Maar nu zijn er dus twee restaurants gevestigd, waarbij nummer één al even in stilte open is en nummer twee dat komende week gaat. De ene kaart bevat een groot aantal shared-dining gerechten. De ander vlees, vis en sushigerechten, inclusief grote sushiboten.

En boven zijn dus 25 hotelkamers gerealiseerd, veel meer dan in de oorspronkelijke plannen zat. Van Beekveld ,,Er stonden zoveel schuurtjes en opslaghokken in, om en bovenop het pand, dat we gekeken hebben wat we daarmee konden. Soms waren er hele delen van het dak verdwenen of compleet verrot. Uiteindelijk hebben we gekeken hoe we dat konden inrichten, en kwamen tot veel meer kamers.”

De kamers en restaurants hebben in elk geval een opvallende stijl gekregen. De sfeer? Beekveld: ,,Ik noem het een beetje Burlesque. Ja, de één vindt het spuuglelijk, maar ik hoor juist vaak dat mensen het prachtig vinden. Net als in Rome, zeggen ze dan. Het is in elk geval een erg warm interieur, met heel veel lampen.” Op de muren zijn schilderingen aangebracht in oude stijl, met onder meer de Sint-Jan erop.

Het liefst had Van Beekveld nog meer teruggezien van de geschiedenis van het pand. ,,Ik krijg bijvoorbeeld veel vragen over een groot orgel dat hier stond, maar die is helaas naar het buitenland verscheept.” En bij het sloopwerk kwamen ook weer mooi dingen naar boven. ,,Achter de dichtgezette ramen kwam glas-in-lood tevoorschijn. Dat zit er nog uit de tijd dat dit hotel De Postzegel was.” En naar dat hotel, dat er zat van 1953 tot 1976 voor de Galaxy kwam, daar is The Stamp dan weer naar vernoemd. ,,Zonde dat dat zo lang verstopt heeft gezeten.”

