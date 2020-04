Twee schoorsteenbranden op steenworp afstand van elkaar in Vught

De man die het songfesti­val zou regisseren mag bij ziekenhuis Bernhoven fulltime filmen

25 april Uitgerekend de man die nu met de regie van het Eurovisiesongfestival bezig zou zijn, heeft zich gestort op het drama dat roet in het eten gooide. Topregisseur Marc Pos kreeg het voor elkaar om zeven dagen per week in het Udense ziekenhuis Bernhoven te mogen filmen. Al sinds het prille begin van de coronacrisis. Daarnaast bedacht hij een actie voor de kunstensector.