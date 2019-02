Twee slimmeriken van Avans bedenken platform 'Marktplaats voor studenten'

Vitam uit Schijndel wil met gezond eten én leven verder groeien in Den Bosch

9:52 SCHIJNDEL - Vitam is in Schijndel uit zijn jasje gegroeid. Het cateringbedrijf van Hans Brus wil in Den Bosch of omgeving verder groeien, ,,naar een omzet van honderd miljoen euro", zegt Brus. ,