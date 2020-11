Twee vrouwelijke overvallers slaan weerloze Bosschenaar (65) tot bloedens toe: ‘Ik kon niks meer’

Augustinus­pa­ro­chie levert tuin in voor sociale woningbouw

18:17 BERLICUM - In zijn cremèkleurige habijt tekende pastoor Joost Jansen aan een tafeltje in de voortuin van de pastorie in Berlicum de contracten. Woningcorporatie Brabant Wonen laat nu in de achtertuin van de Augustinusparochie in Berlicum 32 sociale huurwoningen bouwen.