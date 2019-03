Tweede editie Vught Digitaal in DePetrus: een ontmoeting met robotica en digitale technieken

Voor in DePetrus komt ruimte voor een CoderDojo PLUS. Bij de gewone CoderDojos kunnen kinderen iedere maand leren programmeren. Deze speciale PLUS-editie van de CoderDojo is nadrukkelijk ook bedoeld voor volwassenen. Naast de CoderDojo PLUS laten Vughtenaren hun digitale activiteiten zien.

Vergeleken met vorig jaar is de inbreng van Vughtse organisaties nog groter. Naast de tekenaars van Vught3d.nl is er nu ook inbreng van de Natuur- en Milieugroep Vught, Musicare, het Repair Café, Anders Bezig Zijn, Welzijn Vught, Fotogroep Vught, Designweek@school en Bibliotheek Vught (BABEL).

Junior robot hoek

In de jeugdafdeling van de bibliotheek is een junior robot hoek met verschillende robots voor jonge kinderen. Terwijl de kinderen met deze robots spelen, geeft Floor Bink van Ik Ben Mediawijzer voorlichting en informatie aan ouders.

Het Mobiel Ontdek Lab van Agrifood Capital komt met verschillende robots die regelmatig worden uitgeleend aan scholen. Michel van den Elzen laat mBot-robotkarretjes zien en hoe leerlingen in Esch een model van een parkeergarage hebben geprogrammeerd. Op de Lego-tafel kunnen bezoekers aan de slag met Lego-robots voor verschillende leeftijdsgroepen.

Programmeren

Na de presentaties gaan de bezoekers zelf aan de slag met het programmeren in Scratch (eenvoudige programmeertaal) of het bouwen van een project met een micro:bit of Arduino. Dit zijn goedkope computerbordjes waarop bijvoorbeeld lampjes en schakelaars kunnen worden aangesloten.

Voor de workshops zijn verschillende laptops computers beschikbaar, maar om zeker mee te kunnen doen aan de doorlopende workshops van de CoderDojo PLUS wordt geadviseerd om een eigen laptop mee te nemen.

Printplaat solderen

Samen met vrijwilligers van het Repair Café en de Bossche Radio Amateur Club kunnen kinderen en volwassenen een knipperbadge solderen. Dit is de enige activiteit waarvoor een kleine materiaalvergoeding wordt gevraagd en via www.vughtdigitaal.nl vooraf ingeschreven kan worden.