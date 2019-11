Tweede expositie van start in ‘De Nieuwe Kunstruimte’

‘De Nieuwe Kunstruimte’ staat er met deftige plakletters op de vensters. Sinds enkele maanden is locatie in het hartje van de stad de plek voor Actuele Bossche kunst. Ruimte is er volop met tweehonderd vierkante meter in totaal. In de toekomst wil De Nieuwe Kunstruimte flink uitbreiden in de benedenruimte van het pand.

Computerzaak MyCom

Na het wegvallen van Het Kruithuis begin dit jaar, zocht het Stedelijk Overleg Kunstenaars (STOK) naar een goede nieuwe plek. Nieuwe STOK-voorzitter, Oscar Schrover, stuitte deze zomer op dit oude pand van computerzaak MyCom. Voorlopig kan STOK dit pand twee jaar huren. ,,Maar we hopen op langer, natuurlijk”, benadrukt Schrover die eerder actief was als curator van Kunsthal Boschveld.

Quote Den Bosch heeft op dit moment te weinig tentoon­stel­lings­ruim­tes, zeker voor jonge kunste­naars Oscar Schrover, STOK-voorzitter

Met STOK ziet hij nieuwe uitdagingen. ,,Den Bosch heeft op dit moment te weinig tentoonstellingsruimtes, zeker voor jonge kunstenaars. Verjonging is een taak, evenals verbreding. We willen de professionele kunstenaars in de stad aanmoedigen zich aan te sluiten bij STOK. Wij behartigen hun belangen. Dit moet een levendige plek voor de Bossche kunst worden, met lezingen en optredens.”

Hij vervolgt: ,,In die zin zoeken we verdieping en willen we kunstenaars meer betrekken bij de stad.” Schrover treedt op als curator van de exposities in goed overleg met de kunstenaars. ,,Goede plannen zijn welkom. Jonge kunstenaars wil ik sowieso de kans geven om als curator naar voren te treden.” Ieder jaar mikt Schrover op acht tot tien exposities, en voor volgend jaar staat de traditionele Atelierroute op de rol.

Stedelijke Kunstenaars

Dat Den Bosch topkunst voortbrengt bewijst de nieuwe expositie. Onder de noemer Stedelijke Kunstenaars wordt werk getoond van Bossche kunstenaressen die een kernachtige schilderwijze hebben ontwikkeld. Expressieve abstractie en uitbundig kleurgebruik overheersen bij Willemijn van Dorp, terwijl Bernadette Goossens met minimale middelen zinsbegoochelende patronen schildert.

Quote We zijn op zoek naar verdieping en willen we kunste­naars meer betrekken bij de stad Oscar Schrover, STOK-voorzitter

Susan de Boer gebruikt het canvas voor een zwierig schaduw- en lichtspel vol verzadigde kleuren. Een apart kabinet is ingericht voor José op ten Berg die ontroert met intieme landschappen en uitgestrekte einders. Kunst vol verlangen en weemoed. Dat geldt ook voor de monumentale inktschilderingen van Susan Reijnders die te zien zijn in een aparte ruimte. Kunst om heerlijk in ondergedompeld te worden. Dat kan nog tot en met 1 december.