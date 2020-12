Tweede Kamer omarmt lobby burgemeester Vught voor extra beveiligde rechtbank bij Vughtse gevangenis

Volop werk aan de Markt, maar ingestort Pearle-pand komt nog lang niet aan bod: ‘Op z'n vroegst in mei’

11:32 Bouwvakkers zijn volop aan de slag gegaan op de hoek van de Bossche Hinthamerstraat-Markt. Ze restaureren het pand de Kleine Winst of bouwen bij het pand waar Febo was gevestigd. Het zijn de ‘buren’ van het Pearle-pand dat in 2016 is ingestort. Daar gebeurt pas op z’n vroegst iets in mei.