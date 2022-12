Tweede Kamer stemt tegen motie voor vangrail op plek waar Hebe en Sanne omkwamen: ‘Dit doet ons verdriet’

DEN BOSCH – Er komt geen vangrail in de bocht van knooppunt Empel waar Sanne en Hebe van de weg raakten en om het leven kwamen. Een motie van BVNL en JA21 hadden ingediend om het knooppunt veiliger te maken, is dinsdag verworpen. ,,Onbegrijpelijk dat we niet alles op alles zetten om zoveel mogelijk levens te redden", zegt Tweede Kamerlid Wybren van Haga van BVNL in reactie op de uitkomst van de stemming.

Sanne (26) uit Den Bosch en Hebe (10) uit Vught kwamen in oktober om het leven toen hun auto van de weg raakte en in het water terechtkwam. Na hun dood was er volop discussie over de veiligheid van het drukke knooppunt. Op de plek waar ze de berm inreden, is de vangrail niet doorgetrokken.

Volgens Van Haga heeft het ontbreken van een vangrail bij meer dodelijke ongelukken ‘fatale gevolgen’. Hij noemt het ‘onverkwikkelijk’ dat Rijkswaterstaat, de minister van Infrastructuur en een meerderheid in de Tweede Kamer niet willen overgaan tot het plaatsen van een vangrail.

,,Dit doet ons verdriet. We hadden al eerder vragen aan de minister gesteld over dit knooppunt. In de beantwoording gaf hij toe dat er met de kennis van nu wel een vangrail zou komen", zegt voorlichter Richard de Mos van BVNL.

Bij aanleg van nieuwe weg komt er wel een vangrail

Minister Mark Harbers van Infrastructuur en Waterstaat schreef eerder in antwoord op de Kamervragen dat er inmiddels strengere richtlijnen gelden, waardoor een vangrail bij de aanleg van een nieuwe weg wel verplicht is. Hij liet echter weten niet van plan te zijn om alsnog een geleiderail bij knooppunt Empel te plaatsen.

Om dit toch af te dwingen dienden BVNL en JA21 een motie in. De motie werd dinsdag echter verworpen met 69 stemmen voor en een nipte 75 stemmen tegen. De Mos denkt dat de minister bang is dat het aanleggen van een vangrail op knooppunt Empel een precedent schept op vangrails bij waterpartijen. ,,Hier zal een kostenaspect meespelen.”

Sanne was op 17 oktober als begeleidster van de meervoudig beperkte Hebe vanuit Raamsdonksveer onderweg naar het ouderlijk huis van Hebe in Vught. Zij kwamen daar nooit aan en werden als vermist opgegeven, waarna een grootschalige zoektocht startte. Bandensporen leidden twee dagen later naar de sloot bij knooppunt Empel, waar de auto met de twee slachtoffers werd gevonden.

Op de verbindingsboog bij knooppunt Empel waren de afgelopen vier jaar gemiddeld acht ongevallen per jaar. Op deze plek belandden automobilisten zeker vier keer eerder met hun auto in het water. Deze fly-over is in 2009 aangelegd en is een van de drukste verkeersknooppunten van Nederland.

