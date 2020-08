Tweede kans voor Bossche wethouder én windmolenpark Rosmalense polder

ANALYSE Debat over windmolens Rosmalense polder is vooral ook een slimmig­heid van tegenstan­ders

25 augustus DEN BOSCH - De Bossche wethouder Mike van der Geld mag woensdagavond in een extra raadsvergadering de oppositie uitleggen waarom hij nog niets gezegd heeft over het aantal windmolens in de Rosmalense polder. Gaat het daar werkelijk om of willen de tegenstanders iets anders en met het debat Rosmalens Belang uit de tent lokken?