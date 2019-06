Tweede tribune langs route Bosch Parade

Organisator Miesjel van Gerven: ,,We hadden een optie genomen op een tweede tribune. Veel mensen willen toch verzekerd zijn van een goede en droge zitplaats. In totaal kunnen we nu twee keer 400 plaatsen verkopen. Op dit moment zijn we al uit de kosten van de huur. Alles wat nu nog wordt verkocht komt ten goede aan de Bosch Parade. Dat is ook nodig, want we moeten laten zien dat we in staat zijn om zelf inkomsten te krijgen. Wie een zitplaats neemt, steunt ons dus rechtstreeks.”