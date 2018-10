Tweede wervingsdag PI Vught voor nieuw personeel

Bossche­naar roept zorgperso­neel op tot dragen rouwband: ‘Faillisse­men­ten brengen zorg patiënten in gevaar’

28 oktober DEN BOSCH - Zorgpersoneel is geschrokken en boos over de chaos na het faillissement van het Slotervaart Ziekenhuis en de IJsselmeerziekenhuizen. Daarmee komt de zorg voor patiënten in gevaar, stelt Zorg in Actie. En dus roept de Bossche Marijke Volgers zorgprofessionals op om woensdag 31 oktober met een rouwband of in het zwart aan het werk te gaan.