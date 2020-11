Tweespalt in Deuteren over grotere buurtspeeltuin: ‘ik stook het vuurtje verder niet op’

DEN BOSCH - De uitbreiding van de buurtspeeltuin op de hoek van de Oeterselaan en de Wolfsdonklaan gaat volgens de gemeente Den Bosch door. Dat antwoordt het college van B en W op vragen van de fractie Bosch Belang over de onrust in Deuteren die na een buurtinitiatief voor een grotere speeltuin is ontstaan.

Voor de verbreding van de speeltuin moet een deel van de Oeterselaan worden versmald naar een fietspad. Het betekent dat de laan wordt afgesloten voor auto's. Een deel van de wijk is het niet met de uitbreiding eens. De mensen vrezen extra verkeer in de Wolfsdonklaan, meer drugsoverlast in het speeltuintje en denken dat er straks te weinig parkeerplaatsen zijn.

Jammer

De kwestie zorgt voor tweespalt in Deuteren. ,,Gezeik in de wijk. Voor- en tegenstanders praten nog amper met elkaar", omschreef Diane Hendriks de situatie in haar wijk ruim een maand geleden in de krant. Hendriks zamelde honderden handtekeningen in tégen de uitbreiding van de speeltuin. ,,Jammer dat ze de boel maar van één kant bekijken. Ik steek er voorlopig geen energie meer in."

Oude speeltuin beetje saai

Ellen woont met dochtertje Emma (5) tegenover de speeltuin. ,,Er spelen in de zomer veel kinderen", zegt ze. ,,Een oude wip, glijbaan en een kukelrek; een beetje saai. Prettig dat de Oeterselaan deels dicht gaat. Dan kan mijn dochtertje veiliger oversteken. Er wordt hier soms te hard gereden. Ik hoop dat de nieuwe speelplek een mooie ontmoetingsplaats in de wijk wordt. Verder meng ik me niet zo in de strijd."

We zijn heel blij

Buurtbewoonster Louise Dubach verzamelde handtekeningen vóór de uitbreiding van de speeltuin. ,,We zijn heel blij," begint dochter Denise. Moeder Louise onderbreekt haar. ,,Ik zeg niets meer. Ik ga het vuurtje in de buurt niet verder opstoken"

,,Lekker makkelijk", reageert Hendriks. ,,Ze hebben hun zin met die uitbreiding. Maar dan zeg ik ook niets meer."

Impuls voor leefbaarheid

De gemeente Den Bosch wil niet meer praten met de voor- en tegenstanders. ,,Realisatie van het plan leidt tot een impuls voor de inrichting van de leefbaarheid in de wijk", schrijft het Bossche college van B en W. ,,Daar willen we graag aan meewerken."

Volledig scherm De speeltuin aan de Oeterselaan op Deuteren is erg smal en 'saai. © Peter De Bruijn