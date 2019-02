Twintig doven en slechthorenden beleven 'All Stars De Musical' in Den Bosch

DEN BOSCH - Ze moesten gisteravond in de spotlights op het hoekje van het toneel gekke gezichten trekken en hun lichaam in allerlei bochten bewegen. Gebarentolk Mirjam Stolk speelt tijdens de voorstelling 'All Stars De Musical' onder meer luchtgitaar en maakt grapjes. Haar collega Mauricio de Kok legt met handen en voeten de details van het voetbalspel uit en doet een scheet na die vanuit de zaal zo te zien flink stinkt. Schrijftolk Anita Noorhoff zorgt voor de teksten voor mensen die geen gebarentaal hebben geleerd op het toneel.

Twintig doven en slechthorenden genoten gisteren in het Theater aan de Parade van de musical in woord en gebaar over de (amoureuze) belevenissen van een stel voetbalvrienden. "Ik vroeg me eerst af of ik er wel naar toe moest gaan", zegt Iris Wijnen uit Schijndel tijdens de pauze. "De combinatie van gebarentaal en de tekst die op beeld aan de zijkant van het toneel te zien is maakt het zeer de moeite waard. Ik voel de muziek in mijn lichaam."

Groei



"Je let ook op de mimiek van de gebarentolken en de acteurs op het toneel", vult Miranda Reede uit Veenendaal aan. De bezoeksters vinden dat het initiatief van de stichting 'Theater met Tolk' moet groeien.

"De tekst in beeld (als een soort ondertiteling op televisie red.) en de gebaren hebben een meerwaarde", zegt Wijnen. "Ik kan me voorstellen dat oudere mensen ook niet alles op het toneel kunnen volgen."

Het is de eerste keer dat er bij een grote musicalproductie in het Bossche theater gebaren- en schrijftolken worden ingezet. "We zagen hoe succesvol het initiatief was bij Festival Boulevard", zegt Niels Schuller namens het Theater.

Schijnwerpers

Gebarentolken de Kok en Stolk staan ruim twee uur volop in de schijnwerpers. "Voor mij is het de kers op de taart", aldus Stolk. "Het is een uitdaging om zo'n musicalstuk goed over te brengen naar ons publiek. De mogelijkheden moeten door die anderhalf miljoen doven en slechthorenden in ons land nog ontdekt worden. Of andere mensen in de zaal er last van hebben? Ik hoor vaak dat mensen de gebaren juist een leuke extra toevoeging vinden. We zijn in Den Bosch ook bijna een onderdeel van de show."

Volgens bezoekers Johan en Leanne Dekkers uit Beek en Donk horen de gebarentolken min of meer bij het decor. "Ze vallen ons niet op. Het stoort dus niet. Als je even naar ze kijkt zie je ook dat de tolken meeleven", zegt Johan. "Geweldig dat doven en slechthorenden zo het theater weer kunnen beleven."

Volledig scherm Mauricio de Kok (links) en Mirjam Stolk vertalen voor doven en slechthorenden wat 'Hero' Jim Bakkum zingt © Peter De Bruijn