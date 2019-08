Twintig kilo koper gestolen bij spoor Vught: ‘Koperdiefstal rond het spoor is levensgevaarlijk’

Mensen op zoek naar kleuren gaan kledingwin­kel Blue in Postel­straat missen: ‘Er is al zoveel grijs en zwart’

8:49 Vr 2 aug. Er was een tijd dat alle nieuwe kleding zwart, grijs en beige was. Een gruwel voor Léonie Bettonvil. 37 jaar runde ze kledingwinkel Blue in de Postelstraat, met veel ‘eersteklas tweedehands’ kleding en zelfgemaakte stukken. Bij voorkeur in veel verschillende kleuren.