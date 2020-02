Twintig nieuwe binnenkomers in Top 11 x 11: 'Ooit' is Oeteldonks nieuwe favoriete nummer één aller tijden

DEN BOSCH - Na drie jaar 'Anoesjka' (Veul liefs uit Oeteldonk) heeft Oeteldonk bij de Top 11 x 11 dit jaar voor een andere nummer één aller tijden gekozen. Dat heeft burgervaojer Peer van den Muggenheuvel vandaag bij de start in Stadscafé de Basiliek in Den Bosch onthuld.

‘Ooit’ is dit jaar bij de Top 11 x 11 2020 verkozen tot het allerbeste lied aller tijden van Oeteldonk. Het nummer, dat door Ad Siemons werd geschreven voor alle vrijwilligers die ooit een steentje hebben in het 11 x 11-jarig bestaan van Oeteldonk, verdrong na drie jaar de ‘Schlager’ ‘Anoesjka’ van ‘Spuit Elluf’ en Ut Grôôt Oeteldonks Slavenkoor’ van de eerste plaats.

Ad Siemons zong ‘het winnende lied’ zaterdag samen met zijn dochter Caroline in een vol Stadscafé de Basiliek in Den Bosch.

‘Dit maakt mij zo trots’

,,Het is leuk dat dit een echte prijs van de Oeteldonkers is”, zegt Ad Siemons in een eerste reactie nadat hij de oorkonde en award in ontvangst heeft genomen. ,,Dit maakt mij als Oeteldonker zo trots! Ik ben blij dat ‘Ooit’ nooit gaat vervelen. Ik hoop dat het nog heel lang gezongen zal worden.”

,,Ik had dit niet aan zien komen”, vult dochter Caroline aan. ,,Het is als dochter natuurlijk het mooiste om met je vader een liedje te mogen maken en te zingen. Ik ben vandaag de gelukkigste Oeteldonker die hier rondloopt.”

De nummer één en nummer elf kregen een speciale award. Nummer elf werd ‘Ho Stop’ van Attenooije. Vanuit het Bossche café aan de Hinthamerstraat werden zaterdag als opwèrmer voor het carnavalsfeest van volgende week de mooiste 121 Oeteldonkse carnavalsliedjes van 2020 bekendgemaakt.

Hoogste nieuwe binnenkomer

In de 11 x 11 lijst staan ten opzichte van vorig jaar twintig nieuwe nummers waarvan zeker acht liedjes van het afgelopen kwèkfestijn in november. De hoogste nieuwe binnenkomer is ‘Ut Rôôd, Wit, Gele, Goud’ dat enkele maanden geleden het Oeteldonkse liedjesfestival won. Het nummer van cv Pompe en Verzuipen gezongen door de broers Remi en Maarten de Laat, kwam in de Top 121 op de achtste plaats.

Er hebben dit jaar volgens secretaris Rob Weenink van de stichting Oeteldonk Top 11 x 11 zo’n duizend mensen gestemd. ,,Tweehonderd meer dan vorig jaar”, zegt hij. ,,Dat komt ook omdat de mensen dit jaar via QR-codes in Oeteldonkse horecagelegenheden met hun mobieltje konden stemmen. We willen de Top 11 x 11 graag jaarlijks herhalen. De Top 121-lijst is dé eregalerij van en voor Oeteldonk.”