Twintig ouders met elkaar op de vuist tijdens kinderfeestje bij KidsPlaza in Vught

VUGHT - Zo'n twintig volwassenen zijn zaterdagmiddag met elkaar op de vuist gegaan tijdens een kinderfeestje in het kinderspeelparadijs KidsPlaza aan de Maarten Trompstraat in Vught. De politie kwam met drie eenheden om de situatie onder controle te krijgen.

De wijkagent van Vught, Marcel de Rouw, meldt dat hij meerdere meldingen ontving van een vechtpartij tussen volwassenen. Dit gebeurde tijdens een kinderfeestje in de Vughtse indoor speelhal. Bij de ruziemakende volwassen zouden ouders zitten van de kinderen die aanwezig waren. ,,De sfeer was gespannen. Dat dit gebeurt terwijl er kinderen aanwezig zijn, is niet best”, zegt de wijkagent.

Speelhal vroegtijdig gesloten

Een deel van de groep vechtende ouders is uiteindelijk weggegaan. Een ander deel is gebleven en ging in gesprek met de politie. Zover bekend zijn er geen gewonden. Er zijn nog geen aanhoudingen verricht, maar volgens de wijkagent kan dit nog gebeuren.

De situatie was na een half uur, rond 17.25 uur, onder controle. Het is nog niet duidelijk wat de aanleiding was, maar de wijkagent laat weten dat er ‘bemoeienis van ouders over elkaars kinderen’ ontstond. De politie doet onderzoek en gaat in gesprek met de betrokkenen.