Twintig volwassenen keerden zich tegen één vrouw: ‘Triest dat ze zich zo hebben laten gaan in het bijzijn van kinderen’

Heroes wint de topper van Donar na spannend derde kwart

30 november Heroes was in de eredivisie met 65-59 te sterk voor Donar. Halverwege was de stand 38-31. De overwinning was mede te danken aan een voortreffelijk vierde kwart. Het lukte de Bosschenaren in het laatste kwart om de Groningers bijna zeven minuten van scoren af te houden.